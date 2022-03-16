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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

"МОЭК" в течение года заменит импортную автоматику на отечественную

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "МОЭК" - единая теплоснабжающая организация Москвы - объявила, что в течение 2022 года заменитсистему автоматизации контроля и управления технологическими процессами в режиме реального времени на отечественный аналог.

Такое решение принял совет директоров компании "в рамках реализации в группе "Газпром энергохолдинг" исполнения директив правительства по импортозамещению", уточнили в пресс-службе компании.

В "МОЭК" заверили, что российские продукты не уступают по качеству зарубежным аналогам и позволяют в полном объеме получать информацию по технологическим параметрам в столичной системе теплоснабжения.

"МОЭК" обеспечивает Москву горячей водой и отоплением. Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").

МОЭК Газпром Газпром энергохолдинг Правительство

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