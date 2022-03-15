Рогозин заявил о готовности отправить на Байконур ракету для запуска ЕxoМars-2022

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ракета "Протон-М" для запуска российско-европейского аппарата ЕxoМars-2022 готова к отправке на космодром Байконур, "Роскосмос" ожидает решения Европейского космического агентства (ESA), сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"В ожидании окончательного решения Европейского космического агентства в отношении судьбы совместной миссии "ЭкзоМарс-2022" Роскосмос подтверждает, что средства выведения для запуска в сентябре с.г. марсианской миссии (ракета-носитель "Протон-М") погружены Центром Хруничева в железнодорожные вагоны и готовы к отправке на космодром Байконур", - сообщил Рогозин в телеграм-канале.

10 марта Рогозин заявлял, что запуск российско-европейского космического аппарата ExoMars-2022 в этом году, скорее всего, не состоится из-за деструктивной позиции ESA. 28 февраля в ESA сообщили, что запуск российско-европейского аппарата ExoMars в 2022 году маловероятен из-за санкций в отношении России.

Ранее сообщалось, что российская ракета-носитель "Протон-М", оснащенная разгонным блоком "Бриз", со станцией ExoMars стартует 22 сентября 2022 г. в 17:10 по Москве с космодрома Байконур. В качестве резервной даты указано 1 октября 2022 года.

Посадка спускаемого аппарата на Марс после отделения от межпланетной станции должна состояться через девять месяцев - 10 июня 2023 года в 18:32.

В марте 2020 года ESA и "Роскосмос" сообщили о переносе запуска ExoMars с 2020 на 2022 год в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний обновленного оборудования, а также трудностями в работе, возникшими из-за пандемии коронавируса.

ExoMars - совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

В рамках совместной программы исследования Марса первая межпланетная станция ExoMars была запущена 14 марта 2016 года ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. 19 октября 2016 года она успешно вышла на орбиту планеты, однако посадочный модуль разбился при посадке.