"АвтоВАЗ" частично возобновил прерванный с 5 марта выпуск автомобилей в Тольятти

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" на площадке в Тольятти возобновил сборку автомобилей на производственных линиях N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) и N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "АвтоВАЗа".

"Сегодня линии по сборке Lada Granta и Lada Niva Legend работают штатно. Производственная линия N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) останется в простое до 18 марта", - уточнили в пресс-службе.

Сообщалось, что на производственных площадках "АвтоВАЗа" в Тольятти и Ижевске 5 марта был объявлен днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 марта по 11 марта - днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка. Данные дни сотрудники могут использовать как дни отпуска с переносом с декабря 2022 года.

Вводимые изменения графика не касались служб, ответственных за обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры предприятия, а также подразделений службы инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами.

Вместе с тем, продолжили работу подразделения и дочерние компании "АвтоВАЗа", занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Лада Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Лада Сервис".

"АвтоВАЗ" во второй половине 2021 года регулярно вводил временные простои из-за дефицита полупроводников. Компания пытается компенсировать вынужденные приостановки, продляя рабочие недели и балансируя продолжительность смен в зависимости от текущей ситуации с поставками.

Глава профсоюза "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев ранее подтверждал "Интерфаксу" риски прерывания логистических цепочек в связи с событиями на Украине.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились - 68% на 32%.