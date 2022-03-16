Более 10 тыс. туристов из РФ попросили помочь с возвращением через "Госуслуги"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - По данным Ростуризма, в последнее время форму обратной связи на портале госуслуг, через которую можно сообщить о своем нахождении за рубежом, заполнили более 10,5 тысячи самостоятельных российских туристов. Им нужно помочь с возвращением в Россию.

"Порядка 9 тысяч из них - это те туристы, у которых были обратные билеты, но рейсы не состоялись. Больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде. Также наши самостоятельные туристы есть в Египте, в странах Латинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах, и в ряде других стран", - заявили в пресс-службе Ростуризма.

"Аэрофлот" планирует в ближайшие дни вывозные рейсы для туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов. Вылеты запланированы 16 марта из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Коломбо и Антальи, 17 марта - из Стамбула и с Пхукета. Также запланированы вылеты 17 марта из Дубая, 18 марта - из Бангкока и 19 марта из Виктории.

Воспользоваться этими рейсами без доплаты смогут пассажиры "Аэрофлота", у которых на руках есть билеты "туда - обратно", по которым они вылетели из России. Клиентам других авиакомпаний нужно спросить у своих перевозчиков, могут ли они вернуться рейсами "Аэрофлота".

"Кроме того, Ростуризм совместно с туроператорами при наличии свободных кресел по возможности организовывают вывоз самостоятельных туристов чартерными рейсами. Еще ряд специальных рейсов сейчас согласовывается", - добавили в ведомстве.

По данным агентства, к 16 марта в Россию вернулись около 75 тысяч клиентов туроператоров, застрявших за рубежом, это больше 80% от общего числа организованных туристов.

"Туроператоры возвращают туристов домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны", - говорится в сообщении.