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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:15

В Севастополе задержали мужчину, избившего пенсионера за букву "Z" на авто

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали жителя Севастополя, ударившего пожилого мужчину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками УМВД по России по Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину", - сказала Волк журналистам. По ее словам, правонарушитель зашел в продуктовый магазин, ударил потерпевшего по лицу и скрылся.

Между тем информированный источник пояснил "Интерфаксу", что нападение на 70-летнего пенсионера было совершено из-за наклейки с символом "Z" на его автомобиле.

Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В качестве поддержки водители в РФ наклеивают на свои автомобили букву "Z" - один из опознавательных знаков техники российской армии.

Севастополь Ирина Волк МВД РФ Украина

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