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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

В Крыму завели дело после нападения на пенсионера из-за буквы "Z" на его машине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Севастополя, который, по данным полиции, ударил пожилого мужчину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Начальником отдела дознания ОМВД по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по ст. 213 УК РФ (хулиганство), сказала Волк журналистам в среду.

Как сообщалось ранее, полицейские задержали жителя Севастополя, ударившего пожилого мужчину по лицу в продуктовом магазине.

По данным информированного источника "Интерфакса", нападение на 70-летнего пенсионера было совершено из-за наклейки с символом "Z" на его автомобиле.

Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В качестве поддержки водители в РФ наклеивают на свои автомобили букву "Z" - один из опознавательных знаков техники российской армии.

МВД РФ Ирина Волк Севастополь Крым Украина
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