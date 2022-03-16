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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

ФТС отрицает задержку посылок для граждан на таможне "Шереметьево" и "Внуково"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба заявила, что не соответствует действительности информация "Ведомостей" о том, что таможенники в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" задерживают ввозимые из-за рубежа посылки для граждан, а также отказывают в вывозе купленных онлайн товаров, на которые оформлен возврат.

"В настоящее время оформление данной категории товаров осуществляется в штатном режиме, сроки выпуска товаров не нарушаются", - заверили в ФТС, назвали количество оформленных с начала года посылок и экспресс-грузов и напомнили, что "при условии корректного декларирования" сроки выпуска "составляют в среднем 5-10 минут, и не могут превышать установленного ТК ЕАЭС срока - в течение одного дня, следующего за днем регистрации декларации".

В службе считают, что в статье "Ведомостей" отражена не объективная картина оформления посылок на таможне, и отмечают, что издание не обращалось в пресс-службу ФТС с запросом. В статье говорилось, что запрос в ФТС был направлен, но к моменту сдачи материала редакция ответа на него не получила.

Отказ оформлять вывоз товаров, купленных онлайн и с оформленным возвратом, является следствием нарушения участника внешнеэкономической деятельности, а не результатом ограничений, добавили в ФТС.

"Так, ООО "СДЭК-Глобал" не были предоставлены следующие документы:- подтверждающие полномочия лица при совершении сделки;- о факте неполучения указанных товаров конечными потребителями;- подтверждающие статус данных товаров как товаров ЕАЭС для их помещения под таможенную процедуру экспорта", - говорится в пресс-релизе.

Шереметьевская таможня из-за этих нарушений отказалась пропустить товары по 10 декларациям общим вессом около 4,5 тонны, Внуковская таможня - по 20 декларациям, отметили в ФТС.

"ФТС России информирует, что в случае помещения товаров физических лиц под таможенную процедуру экспорта, такие товары не являются товарами для личного пользования и их перемещение осуществляется в общем порядке, в том числе с применением ограничений, установленных постановлениями Правительства РФ № 311, 312, 313 от 09.03.2022", - добавили в ФТС.

В пресс-службе "AliExpress Россия" также опровергли сообщение о том, что задержки в оформлении затронули не только СДЭК, но и заказы "на популярных китайских площадках, например AliExpress". В компании заверили, что доставляют заказы в стандартные сроки.

"Ведомости" писали о проблемах с таможенным оформлением посылок, ссылаясь на представителя СДЭК и источники в двух других логистических операторах.

ФТС Шереметьево Внуково ЦЭД Минтранс СДЭК AliExpress

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