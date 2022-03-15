Логисты стали жаловаться на задержку посылок на таможне в аэропортах

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Таможенники в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" задерживают ввозимые из-за рубежа посылки для граждан, а также отказывают в вывозе купленных онлайн товаров, на которые оформлен возврат, пишут "Ведомости".

Об этом изданию сообщили в транспортной компании СДЭК и подтвердили сотрудники двух других логистических операторов, работающих в этих аэропортах. По их словам, те же проблемы начались и в Авиационном центре электронного декларирования (ЦЭД) на таможенном посту, который оформляет товары в электронном виде и удаленном режиме.

Представитель "Шереметьево" подтвердил газете, что Шереметьевская таможня действительно усилила контроль над ввозом и вывозом товаров, указанных в постановлениях правительства № 311, 312 и 313 от 9 марта. Правительство тогда в ответ на санкции запретило вывозить из России более 200 наименований импортных товаров и оборудования, причем речь шла о телекоммуникационном и медицинском оборудовании, транспортных средствах, сельхозтехнике, электронике.

Он также отметил, что у аэропорта нет проблем с местом на складах временного хранения и что "крупные логистические компании, специализирующиеся на авиадоставке товаров международной интернет-торговли и осуществляющие свою деятельность на территории аэропорта, не подтверждают наличие проблем такого рода".

Представитель СДЭК сказал, что проблемы с доставкой клиентам посылок и возвратом онлайн-покупок начались во "Внуково" еще в августе 2021 года, в "Шереметьево" – в декабре 2021 года, а при оформлении через ЦЭД – совсем недавно, в феврале 2022 года. В частности, таможня в "Шереметьево" с конца 2021 года задержала "около 30 посылок с хамоном из Испании".

Сейчас на постах ФТС в "Шереметьево" и "Внуково" застряло более 60 т товара, при этом каждый день прибавляется еще примерно по 1 т, утверждает он и оценивает ущерб СДЭК в "десятки тысяч долларов".

Проблемы также возникли с получением и отправкой одежды, оформленной через ЦЭД. "СДЭК уже четыре раза подавала декларацию на оформление документов для экспорта товаров и четыре раза получала, на наш взгляд, немотивированный отказ", – продолжил он. Два источника в другой логистической компании и курьерской службе подтвердили "Ведомостям", что подобные проблемы возникли не только у СДЭК, но в том числе и с заказами на популярных китайских площадках, например AliExpress (в этой компании на запрос не ответили).

Опрошенные изданием юристы считают задержки посылок на таможне нарушением.

В ФТС и во "Внуково" на момент сдачи номера на запросы "Ведомостей" не ответили. Издание также направило запросы в Минтранс, таможенные органы "Внуково" и "Шереметьево", Следственный комитет на транспорте, Транспортную прокуратуру.