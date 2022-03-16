Песков пояснил, что санкции РФ против Байдена не означают отказ от контактов с США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Персональные санкции в отношении американских политиков, в том числе президента США Джо Байдена, не означают отказ от контактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"При необходимости эти контакты могут возобновиться. Введение этих санкций не означает отказ от контактов", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что данные санкции были согласованы с президентом РФ Владимиром Путиным. "Разумеется, с главой государства это согласовывалось", - сообщил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в последнее время не было контактов Путина и Байдена. "Они не общались", - сказал Песков.

Ранее МИД России сообщил о введении персональных санкций в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и ряда других высокопоставленных чиновников и военных американской администрации.

"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ, с 15 марта этого года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Дж.Байден, госсекретарь Э.Блинкен, министр обороны (Ллойд) Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов (Марк) Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", - говорилось в заявлении МИД РФ, распространенном во вторник.

В российский санкционный лист также включены помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов Адевейл Адейемо и президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.