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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Байден и Блинкен попали под персональные санкции со стороны России

Байден и Блинкен попали под персональные санкции со стороны России
Президент США Джо Байден
Фото: Al Drago/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Россия ввела персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и ряда других высокопоставленных чиновников и военных администрации Соединенных Штатов.

"В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ, с 15 марта этого года в российский "стоп-лист" включаются на основе взаимности президент Дж.Байден, госсекретарь Э.Блинкен, министр обороны (Ллойд) Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов (Марк) Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном во вторник.

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В российский санкционный лист также включены помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов Адевейл Адейемо и президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

"Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", - говорится в заявлении МИД РФ.

"При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в черном списке, для организации контактов высокого уровня", - подчеркивается в документе.

Всего в российский "стоп-лист" внесены 13 представителей американского истеблишмента, он сформирован на основе взаимности.

"В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Эти действия будут осуществляться в органичном единстве с масштабными решениями, принимаемыми правительством Российской Федерации в финансово-банковской и других сферах для защиты экономики России и обеспечения ее устойчивого развития", - говорится в заявлении российского МИД.

Джо Байден Энтони Блинкен США МИД РФ

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