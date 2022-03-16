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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

Патриарх Кирилл призвал верующих ежедневно молиться Богородице из-за украинских событий

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в среду с обращением ко всем чадам Русской православной церкви в связи с событиями на Украине.

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"Дорогие отцы, братья и сестры! Мы переживаем сегодня непростой исторический период: все наши мысли, тревоги и молитвы связаны с происходящими событиями на Украине. Но даже в самые трудные времена испытаний наш народ искал помощи у Пресвятой Богородицы, которая всегда была усердной ходатаицей и заступницей Святой Руси", - говорится в обращении, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл напомнил, что сейчас, в дни Великого поста, "Церковь в покаянии предстоит Господу", и призвал всех верующих читать ежедневно "Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии" с прибавлением к нему утвержденной ранее молитвы о восстановлении мира.

"Обратим же наши взоры и воздыхания к усердной Заступнице рода христианского, дабы по Ее неотступному материнскому ходатайству Человеколюбивый Господь приклонил Свою милость к нашим народам и даровал крепкий и необоримый мир", - сказано в обращении патриарха.

патриарх Кирилл

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