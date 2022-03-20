Российские военные сообщили, что войска ДНР взяли под контроль Степное

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Уничтожено до 25 человек личного состава, два танка, две БМП и пять автомобилей повышенной проходимости", - сказал Конашенков.

По его словам, "на направлении Новосёловка Вторая - подразделения ДНР продвинулись на глубину до трех километров, пересекли дорогу Каменка - Верхнеторецкое, и ведут бой с первым парашютно-десантным батальоном 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил".

"В течение ночи взята под контроль большая часть населенного пункта Верхнеторецкое, где ведутся бои со вторым батальоном этой же бригады. Всего на данном направлении за ночь уничтожено до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров и четыре автомобиля повышенной проходимости", - сказал Конашенков.

Он добавил, что "наступательные действия продолжаются".