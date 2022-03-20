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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

В ДНР сообщили о гибели 55 мирных жителей за месяц

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Более пятидесяти мирных жителей ДНР погибли в результате боевых действий за месяц, сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 31 день эскалации со стороны ВФУ погибли 55 мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили еще 318 гражданских", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье представительством.

В ведомстве отметили, что за указанный период "зафиксировано 1 244 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 1 083".

Хроника 24 февраля – 20 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Донбасс ДНР
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