В ДНР сообщили о гибели 55 мирных жителей за месяц

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Более пятидесяти мирных жителей ДНР погибли в результате боевых действий за месяц, сообщает представительство Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 31 день эскалации со стороны ВФУ погибли 55 мирных жителей, ранения различной степени тяжести получили еще 318 гражданских", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье представительством.

В ведомстве отметили, что за указанный период "зафиксировано 1 244 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 1 083".