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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

В Ярославле в результате обрушения здания погиб человек

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Тело одного погибшего обнаружили при разборе завалов обрушившегося здания в центре Ярославля, сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша. Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. 8 человек госпитализированы", - написал он.

Евраев добавил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Здание на улице Депутатской в центре Ярославля обрушилось днем в воскресенье. Установлено, что в результате земляных работ произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий. В этом здании находится магазин, а также несколько кафе.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по региону, в здании перекрыли подачу газа.

Ярославль Ярославская область
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