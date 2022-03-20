Уголовное дело возбуждено после обрушения дома в Ярославле

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения части здания в центре Ярославля, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Дело расследуется по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По подозрению в преступлении задержан 42-летний местный житель, являющийся индивидуальным предпринимателем.

По данным СКР, погиб один человек, еще десять пострадали. Все они проводили строительные работы в здании.

Обрушение дома на улице Депутатской в Ярославле произошло в воскресенье днем. Установлено, что в результате земляных работ произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий. В этом здании находится магазин и несколько кафе. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.