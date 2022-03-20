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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:39

Уголовное дело возбуждено после обрушения дома в Ярославле

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения части здания в центре Ярославля, сообщает Следственное управление СКР по региону.

В РоссииВ Ярославле в результате обрушения здания погиб человекЧитать подробнее

Дело расследуется по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По подозрению в преступлении задержан 42-летний местный житель, являющийся индивидуальным предпринимателем.

По данным СКР, погиб один человек, еще десять пострадали. Все они проводили строительные работы в здании.

Обрушение дома на улице Депутатской в Ярославле произошло в воскресенье днем. Установлено, что в результате земляных работ произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий. В этом здании находится магазин и несколько кафе. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ярославль
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