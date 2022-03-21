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Минпромторг ожидает стабилизации поставок офисной бумаги в течение недели

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российские производители офисной бумаги способны полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, ее поставки стабилизируются в течение недели, заявили в Минпромторге РФ.

"Отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет", - прокомментировали в ведомстве рост цен на этот товар и сокращение его предложения в некоторых российских регионах.

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При этом небольшие объемы бумаги поставлялись финскими компаниями, отметили в Минпромторге.

"С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели", - сообщили в министерстве.

По данным Минпромторга, в настоящее время в России работают три крупных производителя офисной бумаги. "Все предприятия обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны", - отметили в пресс-службе.

Минпромторг РФ
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