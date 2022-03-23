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Единый день сдачи ЕГЭ родителями стартует в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Свыше 6 тысяч родителей подмосковных выпускников смогут сдать ЕГЭ по математике 23 марта, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

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"У родителей есть уникальная возможность лично увидеть, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как распечатываются экзаменационные работы и заполняются все необходимые бланки", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

По ее словам, в среду в регионе пройдет единый день сдачи ЕГЭ родителями, свои знания смогут проверить более 6 тыс. человек.

"Ежегодно родители наших выпускников и просто все желающие пробуют свои силы в прохождении ЕГЭ. И в этом году можно проверить свои знания по математике", - добавила вице-губернатор.

Подмосковье ЕГЭ
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