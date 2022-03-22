РФ использует предназначенные для спутников OneWeb ракеты для пусков других заказчиков

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Шесть ракет-носителей "Союз", изготовленных по контракту с OneWeb, используют для запусков спутников других заказчиков, сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.

""Роскосмос" выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком. Они будут использованы "Роскосмосом" для обеспечения пусков по федеральной программе, а также в интересах других заказчиков", - сказал Струговец.

Накануне британская компания OneWeb подписала соглашение о выведении спутников на орбиту с американской аэрокосмической компанией SpaceX.

По информации компании, первый запуск совместно со SpaceX ожидается в этом году. Ранее в компании сообщили о планах возобновить запуски спутников в 2022 году.

Как отмечается в сообщении, на данный момент группировка насчитывает 428 спутников, что составляет две трети от запланированного числа. По данным компании, существующая сеть доступна "для самых отдаленных уголков мира выше 50 градусов северной широты".

2 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация может отменить запланированный на 5 марта пуск спутников компании OneWeb с Байконура, если не получит гарантий, что их не будут использовать в военных целях.

3 марта компания OneWeb, в свою очередь, заявила, что приостанавливает запуски своих спутников с космодрома Байконур.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

В "Роскосмосе" сообщили, что отказ от запуска спутников OneWeb не нанесет серьезного экономического ущерба госкорпорации. Также, по данным "Роскосмоса", спутники OneWeb останутся на Байконуре вплоть до разрешения ситуации с отменой пуска.

По данным госкорпорации, космические аппараты OneWeb производятся компанией OneWeb Satellites (50% акций принадлежит Airbus Defence and Space и 50% акций принадлежит компании OneWeb) на заводе в штате Флорида (США).