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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS

Рогозин усомнился в технической возможности отключения России от GPS
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Отключить Россию от GPS технически очень сложно, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он сказал это в эфире Первого канала.

"Технически это сделать очень сложно, это во-первых, потому что орбитальная группировка GPS не может выборочно отключаться в направлении России и не отключаться в направлении других континентов, других стран", - объяснил он.

По его словам, также США могут рассмотреть варианты отключения наземных станций GPS, расположенных на территории РФ, или перепрошивки программы на смартфонах для выключения чипсета, принимающего сигналы.

"Но даже если это технически кому-то удастся сделать, хотя я в это не верю. Это очень сложно и очень глупо", - сказал Рогозин.

19 марта глава "Роскосмоса" сообщил, что США в перспективе новых санкций рассматривают вопрос об отключении России от спутниковой системы навигации GPS. Он тогда добавил, что в России есть своя "ГЛОНАСС", не менее точная, и по поводу таких планов Вашингтона "можно не напрягаться".

GPS США Дмитрий Рогозин Роскосмос
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