Три человека погибли, провалившись под лед в Петербурге

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Три человека утонули на водоемах Петербурга в понедельник, сообщает пресс-служба главка МЧС по городу во вторник.

Двое погибли, гуляя по льду Невы, их тела ищут. Еще один мужчина провалился под лед недалеко от Парка 300-летия Петербурга, его тело спасатели доставили на берег.

В Петербурге с 15 марта действует запрет выхода на лед водоемов. По информации МЧС, на данный момент составлено свыше 70 протоколов об административном правонарушении в отношении любителей подледного лова и прогулок по льду, им грозят штрафы до 5 тыс. рублей.

Ежедневно сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по северной столицы совместно со спасателями городской поисково-спасательной службы проводят профилактические рейды в акватории Невы и Финского залива, в том числе в местах скопления рыбаков. Проверяющие оценивают ледовую обстановку, качество льда и наличие людей на водоемах, пытаются предотвратить возможные трагедии.

"В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Петербурге плюсовую температуру, а это значит, что лед продолжит интенсивно разрушаться. В связи с этим спасатели вновь и вновь призывают горожан не повергать свою жизнь неоправданному риску, не выходить на лед водоемов", - обращается МЧС к жителям северной столицы.