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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:56

Один подросток погиб и двое госпитализированы после провала под лед Ангары в Иркутске

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту гибели подростка в реке Ангаре в Иркутске, сообщает в среду надзорное ведомство региона.

По предварительным данным, вечером 28 марта трое подростков провалились под лед Ангары в районе улицы Сурнова.

"Двоим мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы, дети с переохлаждением были госпитализированы. Третьего ребенка унесло течением, труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС", - говорится в сообщении.

Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности пребывания несовершеннолетних на водных объектах.

Проверки по факту произошедшего также проводят органы МВД и СКР.

Иркутск Прокуратура
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