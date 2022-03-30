Один подросток погиб и двое госпитализированы после провала под лед Ангары в Иркутске

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту гибели подростка в реке Ангаре в Иркутске, сообщает в среду надзорное ведомство региона.

По предварительным данным, вечером 28 марта трое подростков провалились под лед Ангары в районе улицы Сурнова.

"Двоим мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы, дети с переохлаждением были госпитализированы. Третьего ребенка унесло течением, труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС", - говорится в сообщении.

Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности пребывания несовершеннолетних на водных объектах.

Проверки по факту произошедшего также проводят органы МВД и СКР.