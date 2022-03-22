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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Министру энергетики РФ разрешили добавить одного заместителя

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением увеличил число возможных заместителей у министра энергетики с пяти до шести, а число департаментов в этом ведомстве - с 10 до 12.

В 2020 году Минэнерго возглавил Николай Шульгинов, прежний министр Александр Новак стал вице-премьером. Число заместителей министра энерегитики тогда же сократили с семи до пяти за счет выбывших Анатолия Тихонова (находится под следствием) и Антона Инюцына, количество департаментов снизилось с 15 до 10. Полномочия Инюцына и Тихонова были перераспределены между оставшимися заместителями министра.

Сейчас у Шульгинова пять заместителей: Петр Бобылев (курирует департамент внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков и департамент финансовых и имущественных отношений). В ведении замминистра-статс-секретаря Анастасии Бондаренко - административный департамент и департамент экономической безопасности в ТЭК.

Евгений Грабчак курирует департамент оперативного управления и департамент проектной деятельности и цифровых технологий. Павел Сниккарс возглавляет департамент развития электроэнергетики и юридический департамент. В подчинении Павла Сорокина департамент нефтегазового комплекса и департамент сводной государственной политики и цифровой трансформации.

В Минэнерго "Интерфаксу" сообщили, что сейчас обдумываются предложения как по самой структуре, так и по кандидатурам.

Минэнерго Николай Шульгинов Михаил Мишустин
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