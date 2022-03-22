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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Хинштейн пошутил про создание "шарашек" для осужденных айтишников

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн в шутку предложил создать "шарашки для осужденных айтишников". Так он отреагировал на предложение замглавы Минпромторга Василия Шпака о создании в России "кибервойск".

"Понимаю, что абсолютным хитом стало предложение коллеги Шпака о создании кибервойск, в силу разного рода причин. Еще хорошим вариантом, наверное, с точки зрения популяризации и хайпа могло бы стать предложение о создании "шарашек", куда могли бы направляться осужденные айтишники для работы на государство. Но это в порядке шутки", - заявил Хинштейн в ходе расширенного заседания комитета Госдумы на тему развития IT-отрасли в условиях санкций.

В ответ на реплику Хинштейна участвовавший в заседании сооснователь компании Positive Technologies Юрий Максимов предложил отпустить основателя Group-IB Илью Сачкова, арестованного в прошлом году по подозрению в государственной измене.
"Слушайте, отпустите Сачкова. Прям он нам очень нужен с точки зрения компетенций", - сказал Максимов.

Проигнорировав этот демарш, Хинштейн отметил, что в каждой шутке есть доля шутки. "Очевидно, что сейчас все, что работает на интересы дела и на результат нужно задействовать - при соблюдении, конечно, законодательства", - отметил он, подчеркнув, что сказанное выше не является предложением комитета.

Ранее в ходе заседания заместитель главы Минпромторга Василий Шпак предложил создать в России кибервойска, куда отправлять призывников из числа разработчиков.

Госдума Александр Хинштейн
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