Квартальная выручка Positive Technologies по МСФО выросла на 49%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Выручка российского разработчика решений в области информационной безопасности Positive Technologies (эмитент - ПАО "Группа Позитив") по МСФО в I квартале 2022 года составила 1,4 млрд рублей, что на 49% больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль компании по итогам I квартала составила 146 млн рублей против убытка в 10 млн рублей в январе-марте 2021 года.

Показатель EBITDA вырос в отчетном периоде на 75%, до 262 млн рублей. Рентабельность по EBITDA выросла до 18,8% по сравнению с 16,1% годом ранее.

Также в сообщении отмечается, что чистый долг снизился в 12 раз и составил 101 млн рублей по сравнению с 1,2 млрд рублей на конец прошлого года.

"Рынок кибербезопасности, как и многие отрасли, сейчас находится в стадии трансформации, - отметил через пресс-службу операционный директор Positive Technologies Максим Пустовой. - Для нас это позитивные изменения, поскольку мы наблюдаем существенное увеличение спроса на наши продукты и услуги в области ИБ, и мы готовы оказать нашим действующим и новым клиентам всестороннюю поддержку и обеспечить надежную защиту их IT-инфраструктуры".

В материалах Positive Technologies отмечается также, что в I квартале объем продаж компании вырос в три раза, до 1,2 млрд рублей, с 400 млн рублей в I квартале прошлого года. Этот показатель включает в себя валовый объем (с учетом НДМ) законтрактованных поставок лицензий, оборудования, товаров и услуг в адрес дистрибьютора или конечного покупателя за отчетный период.

Большую часть выручки компания получила от продажи своих программных продуктов - на них пришлось 1,149 млрд рублей. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 49%. Еще 238 млн рублей компания заработала на предоставлении услуг в области информационной безопасности (рост составил 74%).

По данным Positive Technologies, увеличение выручки произошло как за счет расширения клиентской базы, так и благодаря увеличению количества продуктов в среднем на клиента.

Операционные расходы компании в I квартале выросли на 31%, до 1 млрд рублей. При этом отмечается, что это соответствует финансовой модели, предусматривающей рост расходов на уровне 30-35% при существенно более высокой динамике повышения выручки компании.

Основная доля операционных расходов - оплата труда. "Positive Technologies активно расширяет бизнес, увеличивает объемы продаж и штат сотрудников подразделений развития бизнеса и поддержки продаж, а также продолжает развивать функции маркетинга, PR и взаимодействия с инвесторами", - говорится в сообщении.

Объем денежных средств на счетах компании за первые три месяца 2022 года увеличился на 192%, до 2,2 млрд рублей.

"Сильные финансовые показатели, в том числе объем чистого долга и свободного денежного потока, позволили компании принять решение о выплате дивидендов в общей сумме 950 млн рублей, или 14,4 рубля на одну акцию, - говорится в материалах Positive Technologies. - Источником выплат является чистая прибыль ПАО "Группа Позитив" за первый квартал 2022 года, фактически промежуточные дивиденды за первый квартал для акционеров будут являться выплатами по итогам 2021 года".

Ранее компания отмечала, что по итогам текущего года рассчитывает на рост продаж в диапазоне 12-16 млрд рублей, на увеличение выручки до 11-14 млрд рублей, чистой прибыли - до 3-5 млрд рублей, скорректированной EBITDA - до 4-6 млрд рублей, рентабельности по скорректированной EBITDA - до 40-45%. Такой рост этих показателей связан, в том числе, с уходом иностранных вендоров в области информационной безопасности с российского рынка.

АО "Позитив Текнолоджиз" зарегистрировано в 2007 году. В настоящее время 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".

В декабре 2021 года компания сменила форму собственности с АО на ПАО и зарегистрировала в ЦБ РФ проспект акций. Акционерный капитал компании представлен 60 млн обыкновенных акций и 6 млн привилегированных акций. При этом все привилегированные акции принадлежат одному из основных акционеров. В число последних входят Евгений Киреев (владеет 8,81% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (8,8%), Юрий Максимов (47,08%), Борис Симис (5,5%).

К началу торгов акциями free float составил немногим более 10% от общего объема обыкновенных акций. Они были выданы существующими акционерами действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам (всего около 1400 человек) в рамках программы дарения.