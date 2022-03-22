Отчет правительства перед Госдумой перенесли на более ранний срок

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ежегодный отчет правительства перед Госдумой, с которым выступает премьер-министр РФ, будет перенесен на более ранний срок и состоится 7 апреля, сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Он пояснил, что такое решение было принято в ходе телефонного разговора председателя правительства Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Председатель нижней палаты парламента передал предложение депутатов перенести дату отчета правительства на более ранний срок. Мишустин поддержал эту инициативу", - сказал Беляков.

Он сообщил, что "по итогам совместного обсуждения стороны определили новую дату ежегодного отчета правительства - 7 апреля".

В прошлом году отчет правительства перед Госдумой состоялся 12 мая.