Мишустин пообещал гранты молодежи на запуск своего бизнеса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Предприниматели в возрасте до 25 лет смогут получить на создание своего дела гранты до 500 тысяч рублей, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня правительство дополнительно окажет помощь молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет. Они смогут получить на создание или развитие собственного дела грант от 100 до 500 тысяч рублей и до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне", - уточнил он.

Он напомнил, что раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами.

"Теперь же финансирование станет предоставляться еще большему числу перспективных компаний самой разной направленности. Необходимые для этого средства в бюджете уже предусмотрены. На текущий год свыше 2 млрд рублей", - заявил Мишустин.

Премьер добавил, что у молодежи всегда много свежих и полезных идей. "Государственная поддержка станет хорошим подспорьем для их реализации и будущих успехов", - сказал он.