Москалькова заявила, что Киев пока не дал информацию о российских военнопленных

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия направила в Красный Крест карточки на 500 пленных, в то время как с украинской стороны пока не передано ни одной, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня в Красный Крест подано с нашей стороны более 500 карточек, с другой стороны - пока нет, но, по крайней мере, на вчерашний день они заполнялись", - сказала Москалькова "Интерфаксу".

"Украинская сторона тоже должна была выполнить эту работу", - добавила собеседница агентства, отметив, что у нее нет подтверждения, что Киев сдал эти карточки.

"По моим данным, находящихся на территории России пленных украинских военнослужащих гораздо больше, нежели военнослужащих РФ на территории Украины", - сказала Москалькова.

Накануне омбудсмен также сообщила, что состоялся первый обмен пленными между РФ и Украиной - девять граждан России обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.