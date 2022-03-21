Москалькова подтвердила обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова - первый факт обмена между Россией и Украиной, сообщила в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Первый обмен состоялся - девять человек, из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать со списками, карточками, процедурами", - сказала Москалькова в эфире Russia Today.

Омбудсмен также подтвердила, что девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

При этом полное число украинцев, находящихся в российском плену, сможет назвать только министерство обороны РФ, однако их "гораздо больше", чем 500 заполненных на них и переданных Красному Кресту карточек, отметила она.

Ранее Москалькова заявила, что Международному Красному Кресту переданы данные на более чем 500 украинцев, находящихся в российском плену, по ее словам, РФ готова к их обмену.