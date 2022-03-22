Российским АО разрешат погашать займы иностранных владельцев "префами"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские компании в условиях санкций смогут расплачиваться по займам, предоставленным иностранными контролирующими лицами, путем выпуска в их пользу привилегированных акций, номинальная стоимость которых не будет ограничена 25% уставного капитала акционерного общества.

Об этом говорится в законопроекте № 92282-8, который в парламент внес председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Проект разрешает компаниям вместо полной или частичной оплаты по займам и процентам по ним размещать в пользу займодавца, являющегося иностранным контролирующим лицом, дополнительные привилегированные акции. Одновременно проект отменяет действующий запрет на размещение привилегированных акций, номинальная стоимость которых превышает 25% уставного капитала АО.

"То есть компания вправе выпустить привилегированные акции, которые дают долю участия в компании, но не дают права голоса, и на время применения санкций компания может предоставить долю в своем капитале вместо выплаты займа. Указанная новела должна предупредить риск банкротства российских организаций", - объяснил журналистам Крашенинников.

Этот порядок не будет действовать применительно к лицам, которые способствовали введению санкций. В проекте они обозначены как лица, "которые способствовали недружественным действиям иностранных государств и международных организаций, связанным с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц".

"По сути речь идет о конвертации долга в акционерный капитал", - говорит руководитель группы корпоративного права юркомпании "Пепеляев Групп" Анатолий Машков. По его словам, предлагаемые нововведения обусловлены необходимостью ограничить вывод денежных средств из российской экономики и попыткой исключить возможные судебные разбирательства между российскими юрлицами и контролирующими их лицами из-за неисполнения обязанности по возврату займа.

"Речь в проекте только о договоре займа, однако если толковать это расширительно, то кто знает, может на практике будет применяться к любым отношениям с элементами кредитования (например, оплата товаров в рассрочку), практика покажет", - говорит адвокат, советник коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Ольга Бенедская.

Прекращение обязательств

Кроме того, законопроект допускает возможность прекращения обязательств по контрактам, если их вообще невозможно выполнить из-за санкций. Этой опцией, как и предыдущей, не смогут воспользоваться лица (независимо от того иностранные они или нет), которые способствовали совершению недружественных действий, обращает внимание Бенедская.

"Например, для сборки телевизора или компьютера используются импортные компоненты. Их поставка в Россию полностью прекратилась из-за введенных санкций. Таким образом, компания не может осуществить поставку телевизоров, и ее обязательства на поставку прекращаются, - объяснил Крашенинников.

Если затруднения с исполнением контракта временные, то ответственная за его исполнение сторона освобождается от ответственности (санкций и неустоек), а вторая получает возможность отказаться от договора, но обязана предупредить об этом заблаговременно. В качестве примера Крашенинников называет ситуацию, когда необходимые детали для производства придут, но с опозданием. По его словам, такое обязательство "замораживается", а лицо не несет ответственность за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

"Законопроект направлен на защиту российских компаний. В первую очередь речь идет о внешнеторговых контрактах, в которых российские компании выступают должниками. По сути закрепляется право должника отказаться от исполнения своих обязательств, если исполнение объективно невозможно из-за санкционных ограничений, введенных страной регистрации или места преимущественного осуществления деятельности контрагента", - полагает Машков.

По его оценке, предлагаемые изменения могут повлиять и на отношения между российскими лицами, например в случае, когда в цепочке отношений присутствует иностранный элемент. В качестве примера он называет ситуацию, когда российский исполнитель взял на себя обязанность перед российским заказчиком обеспечить закупку товаров, на свободный оборот которых введены ограничения в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

Кроме того, законопроект разрешает использовать не только деньги, но и акции, облигации, иные ценные бумаги или вещи в качестве обеспечительного платежа, о котором участники сделок договариваются для возмещения убытков или неустойки на случай нарушения договора в будущем. Такой вариант обеспечительного платежа будет возможен по соглашениям, заключенным после 23 февраля 2022 года.

"Вместо перечисления денежных средств стороны могут договориться о том, что кредитору будут переданы ценные бумаги или вещи, определенные родовыми признаками (самый простой пример - тонна зерна или десяток килограммов картофеля) подлежащих или не подлежащих передаче по обеспечиваемому обязательству. Фактически речь идет о том, что законопроектом предлагается установить принцип "плачу, чем могу"", - говорит Машков.