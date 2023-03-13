Проект закона с антисанкционными поправками отозвали из Госдумы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Законопроект с антисанкционными поправками снят с рассмотрения Госдумой в связи с отзывом автором, председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Соответствующее решение принято в понедельник на заседании комитета.

Проект закона был внесен 22 марта 2022 г. в целях разрешения складывающихся спорных ситуаций в результате введения санкций в отношении граждан РФ и российских юридических лиц.

Законопроект предусматривал положения в поддержку российского бизнеса в период действия санкций.

Инициатива была нацелена на стабилизацию правоотношений с участием потребителей, оказание поддержки российскому бизнесу в период действия санкций, введенных против РФ, а также на уменьшение количества спорных и неразрешимых ситуаций, в том числе связанных с возможностью банкротства российских предпринимателей.