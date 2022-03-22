Во Владимирской области зафиксировали дефицит сахара на фоне ажиотажного спроса

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Власти Владимирской области заявляют о дефиците сахара в регионе, спровоцированным ажиотажным спросом на него, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Дефицитом сахар будет оставаться, пока спрос превышает предложение в несколько раз. Кто-то не может купить его, а кто-то делает домашние запасы. Важно понимать: Россия производит сахара гораздо больше, чем потребляет. Никаких оснований считать, что сахара не будет, - нет абсолютно. Убежден, спрос постепенно выйдет на нормальные показатели. Продолжим мониторить подвоз и следить, чтобы не было сбоев оптовых поставок", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Александра Авдеева.

В свою очередь представители торговых сетей говорят о ежедневных поставках сахара в магазины, однако, он разбирается моментально. Есть факты, что ситуацией пользуются перекупщики, продавая потом сахар по завышенной цене, говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе за последнее время отгрузки из распределительных центров увеличены на 10% по всему ассортименту "бакалея", на 30% - по ассортименту товаров первой необходимости, в том числе сахару, крупам, макаронам, муке, растительному маслу, консервам.