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ФАС завела дело на "Пятерочку" и "Магнит" из-за недопоставок сахара в Воронежской области

ФАС завела дело на "Пятерочку" и "Магнит" из-за недопоставок сахара в Воронежской области
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила антимонопольные дела в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара, установленных Воронежским управлением ведомства.

"В связи с многочисленными обращениями граждан на горячую линию сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара. В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос", - говорится в сообщении службы.

В случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы, напомнили в ФАС.

На прошлой неделе антимонопольная служба сообщила, что проводит проверку участников рынка, включая производителей, ритейлеров и посредников, для недопущения задержек отгрузки сахара в объекты розничной торговли.

Также ФАС начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара - ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Русагро-Центр", ООО "Продимекс", ООО "ГК Доминант", ООО "Торговый Дом "Доминант" и ООО "ЧеховСахар", а также НКО "Cоюз сахаропроизводителей России".

Позже начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская заявила, что служба, проверяя цепочку поставки сахара, зафиксировала случаи "торможения" его у посредников. "Да, есть такие случаи, когда хозяйствующие субъекты, видя ажиотаж, закупают сахар не у заводов, а у оптовиков, - говорила она. - Они какую-то часть отгружают в торговые сети - федеральные, местные, а какую-то часть придерживают. И в объяснение своих действий пишут, что не знают, по какой цене сориентироваться продавать, потому что не знают, по какой цене будут завтра закупать".

ФАС Пятерочка Магнит Воронежская область
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