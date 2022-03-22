На "стелс-омикрон" пришлось до 50% случаев заболевания коронавирусом в РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 ВА.2, который получил название "стелс-омикрон", может стать доминирующим в РФ, на него приходится около 50% случаев заболевания коронавирусом, случаи заболевания "дельтой" единичны. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель Научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

"В РФ действительно распространяется линия ВА.2. На сегодняшний день доля этого варианта составляет около 50% в структуре заболеваемости COVID-19 по данным портала VGARUS. С момента появления ВА.2 наблюдается стабильный рост доли этого варианта, однако в нашей стране это не только не приводит к росту заболеваемости COVID-19, но сопровождается ее снижением", - сказала Черкашина.

Она отметила, что "возможна ситуация, когда именно этот вариант станет доминирующим, однако с уверенностью утверждать, что это единственный вариант развития событий – пока преждевременно", необходимо продолжать наблюдение за ситуацией и проводить мониторинг генетического разнообразия вируса.

"Для варианта "дельта" в настоящий момент характерно выявление единичных образцов", - добавила Черкашина.

Также она сообщила, что на данный момент в России не выявлено случаев заболевания вариантом коронавируса "дельтакрон". Доля его распространения в мире также невелика.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что подвариант "омикрон"-штамма COVID-19 ВА.2, получивший название "стелс", имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом из-за высокой заразности.

ВА.2 является одним из подвидов штамма коронавируса "омикрон". По данным датского Института сывороток, подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, генетически BA.2 отличается от BA.1 сильнее, чем BA.1 от первого варианта "альфа", что не позволяет идентифицировать его как "омикрон" с помощью стандартного ПЦР-теста. Это стало поводом дать BA.2 название "стелс-омикрон".