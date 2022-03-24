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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:05

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 475 768 643, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 104 405 человек.

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В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий инфекции соответственно составило: в США - 79 844 430 и 974 830, Индии - 43 014 687 и 516 672, Бразилии - 29 738 362 и 658 286, Франции - 24 683 075 и 142 362, Великобритании - 20 669 099 и 164 712.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 786,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 994 человека, в Индии - 368, в Бразилии - 3 059, во Франции - 2 157, в Великобритании - 2 396.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 марта 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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