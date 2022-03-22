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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Дума рассмотрит законопроект о признании участников операции на Украине ветеранами боевых действий

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, по которому статус ветерана и инвалида боевых действий планируется распространить на тех, кто с 24 февраля выполняет задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Документ опубликован в базе нижней палаты во вторник.

Законопроект дает военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты.

Ранее документ был поддержан правительством РФ.

Госдума Единая Россия
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