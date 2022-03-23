Дума согласилась признать участников операции на Украине ветеранами боевых действий

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла сразу в трех чтениях закон, по которому статус ветерана и инвалида боевых действий распространяется на тех, кто с 24 февраля выполняет задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Документ был внесен в палату группой сенаторов и депутатов от "Единой России" во вторник, профильный комитет палаты единогласно поддержал его в среду утром.

Закон дает военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготам при оплате ЖКХ и другим мерам соцзащиты.

Ранее документ был поддержан правительством РФ.