Температура для вегетации растений в 2022 г. в РФ будет около или выше средних многолетних значений

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Температурный режим для вегетации растений в апреле-сентябре 2022 года на большей части территории РФ будет выше или около средних многолетних значений, сообщает Гидрометцентр.

Так, в апреле выше нормы средняя температура ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Центрального округа, в Приволжском и Уральском округах, в юго-западных и центральных районах Сибири, в Забайкальском крае, Амурской области, на юге Якутии.

Дефицит осадков наиболее вероятен в ряде регионов центра, Поволжья, Урала и Сибири. Избыток осадков предполагается на востоке Южного и Северо-Западного округов, на севере Урала и Сибири.

Больше, чем в апреле прошлого года, месячное количество осадков ожидается в республике Коми, на севере Красноярского края, меньше – на юге Центрального округа.

В мае выше нормы температура ожидается на востоке Северо-Западного округа, на севере Поволжья и на большей части Урала. Дефицит осадков наиболее вероятен на юге Центрального и Северо-Кавказского округов, на крайнем юге Поволжья, в Бурятии, в Забайкальском и Приморском краях. Осадки больше нормы ожидаются на северо-востоке Урала, на севере Сибири.

Меньше, чем в прошлом году, количество осадков ожидается в западных регионах Северо-Западного округа, на юге Центрального округа, на крайнем юге Сибирского и Дальневосточного округов.

В июне выше нормы средняя температура прогнозируется на востоке Северо-Западного округа, на большей части Урала, на севере Сибири. Дефицит осадков наиболее вероятен в западных областях Северо-Западного округа, на Северном Кавказе, в южных регионах Южного округа. Избыток осадков предполагается на юге Хабаровского края и в прилегающих районах соседних областей.

Меньше, чем в прошлом году, осадков ожидается на западе Южного округа, на севере Красноярского края, на большей части Забайкалья.

В июле выше нормы средняя температура ожидается на севере Урала, в северной половине Сибирского округа и на западе Якутии. Дефицит осадков предполагается на юге и западе Центрального округа, в Южном и Северо-Кавказском округах, на Алтае. Больше нормы месячное количество осадков наиболее вероятно в Приморском крае.

В августе выше нормы средняя температура ожидается на западе Центрального и Южного округов, на юго-востоке Сибири, в Бурятии и Забайкальском крае. Дефицит осадков предполагается на западе Центрального округа, избыток наиболее вероятен на юго-востоке Урала, на юго-западе Сибири, в южных регионах Дальнего Востока.

Меньше, чем в прошлом году, будет осадков на юго-западе Северо-Западного округа, на западе Южного округа, больше – на значительной части Поволжья, на юге Урала, на севере Иркутской области и Хабаровского края, в Приморском крае.

В сентябре выше нормы температура наиболее вероятна в центре и Поволжье, а также на севере Южного округа. Дефицит осадков предполагается в северной половине Центрального округа, на северо-западе Приволжского округа, а также на юге Северо-Западного округа. Меньше, чем в прошлом году, будет осадков на большей части Центрального и Южного округов, в Забайкалье.