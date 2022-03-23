Гидрометцентр дал хорошие прогнозы сбора озимых зерновых в РФ в этом году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прогнозы сбора озимых зерновых культур в РФ в этом году хорошие, считают в Гидрометцентре.

"На данный момент, на 23 марта, просто с удовольствием можно фиксировать, что прогнозы валового сбора озимых хорошие", - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду.

По его словам, в основных зернопроизводящих регионах, прежде всего на юге и Северном Кавказе, "стопроцентные показатели по хорошей вегетации озимых". Лишь в некоторых регионах существует опасность того, что около 10% озимых не взойдут или будут в плохом состоянии. Это в основном пшеница и рожь.

Как отметил Вильфанд, "обеспеченность почвы влагой в этом году хорошая, по-настоящему хорошая".