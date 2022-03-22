Рособрнадзор из-за рисков COVID отложил всероссийские проверочные работы в школах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рособрнадзором по согласованию с правительством в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны на осень 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

ВПР планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года.

В пресс-службе уточнили, что решение о переносе принято в связи с тем, что в министерстве здравоохранения РФ "допустили новую волну COVID-19 в марте и апреле 2022 года". "По мнению специалистов, именно эти месяцы могут стать ключевыми для эскалации эпидемиологической ситуации. Вспышки коронавируса в Китае и рост заболеваемости в европейских странах доказывают, что пандемия, к сожалению, еще далека от завершения. Поэтому основные меры профилактики, такие как социальное дистанцирование и уменьшение контактов, по-прежнему остаются актуальными", - говорится в сообщении.

В нем также приводятся слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева о том, что "для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры". "Отмечу, что те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему" - сказал Музаев.

Проведение ВПР в школах началось 1 марта. Согласно расписанию, для 11-х классов работы должны были идти до 25 марта, для остальных классов - с 15 марта по 20 мая.

Вместе с тем, заболеваемость COVID-19 в РФ снижается после резкого скачка в конце января - начале февраля. По данным оперштаба на 22 марта, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 тыс. 394 случая, что на 2,3 тыс. меньше, чем днем ранее. В Роспотребнадзоре заявили, что показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за последние четыре недели снизился в 3,7 раз, однако уровень заболеваемости остается достаточно высоким.

Между тем накануне в СМИ появились сообщения, что ряд школ Санкт-Петербурга получил рекомендацию приостановить всероссийские проверочные работы, если они проходят не на электронных носителях, а бумагу сохранить для проведения основного и единого государственного экзаменов.

В Минпросвещения и Рособрнадзоре заявили, что речи о переносе ОГЭ и ЕГЭ из-за дефицита бумаги нет, а ее нехватка незначительная, и вопрос обеспечения школ будет решен в ближайшее время. При этом в ведомствах накануне ничего не заявляли о переносе ВПР.