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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

РЖД попросили субсидии для обслуживания внутреннего и погашения внешнего долга

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Российским железным дорогам" нужна бюджетная субсидия в связи с ростом стоимости обслуживания долгового портфеля на фоне резкого увеличения ключевой ставки.

"У нас почти 2 трлн (рублей - ИФ) заимствований, поэтому мы выходили с предложением в правительство, если бы нас поддержали по 115 млрд (рублей - ИФ) только на покрытие заимствований, увеличивающейся ставки, для нас это было бы важным направлением", - заявил во вторник глава компании Олег Белозеров в ходе "открытого диалога" в Совете Федерации.

Банк России в конце февраля на фоне резко возросших инфляционных и девальвационных рисков экстренно повысил ключевую ставку более чем вдвое – с 9,5% до 20%, что автоматически увеличило стоимость обслуживания долга с плавающей ставкой. Целый ряд крупных компаний поднимали этот вопрос перед правительством, чиновники обещали смягчить последствия резкого повышение ставки, разработав специальный законопроект.

Кроме того, Белозеров напомнил, что у РЖД есть и валютные заимствования. У компании открыты лимиты в банках на сумму порядка 600 млрд рублей, но РЖД "считали бы правильным" иметь возможность привлечь эти средства для приобретения валюты и погашения внешних заимствований по льготной относительно текущих рыночных условий ставке, сказал Белозеров.

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, для этого нужно порядка 59 млрд руб. субсидий для покрытия выпадающих доходов банков.

РЖД
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