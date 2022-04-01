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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Британский регулятор разрешил проведение платежей по валютному долгу РФ до 30 июня

Британский регулятор разрешил проведение платежей по валютному долгу РФ до 30 июня
Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало лицензию, разрешающую любым лицам под британской юрисдикцией проведение платежей по валютному долгу РФ в течение трех месяцев.

Лицо может оказывать финансовые услуги в целях получения и последующего перевода нерублевых купонных платежей или платежей по сумме основного долга от Минфина России, ЦБ РФ или ФНБ по долговым обязательствам, выпущенным до 1 марта 2022 года, говорится в лицензии.

Срок действия лицензии - с 1 апреля до 30 июня 2022 года.

OFSI Великобритания
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