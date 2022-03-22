Препаратов метилпреднизолона в РФ хватит, как минимум, на полтора года

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Запаса лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) "метилпреднизолон" в России достаточно более чем на полтора года, сообщает во вторник пресс-служба Минздрава РФ.

"Препаратов метилпреднизолона, находящихся в гражданском обороте, стране хватит более, чем на полтора года", - говорится в сообщении.

Препараты метилпреднизолона применяются при системных заболеваниях соединительной ткани, аллергических реакциях, кожных заболеваниях, интерстициальных заболеваниях легких, легочном туберкулезе. Его используют при аутоиммунных заболеваниях почек и печени, рассеянном склерозе, туберкулезном менингите. Этот препарат входит в состав многих схем химиотерапии, назначается для паллиативной терапии у пациентов с раком поздних стадий. Также применяется для лечения эндокринных и ревматических заболеваний.

По данным Росздравнадзора, с начала 2022 года в гражданский оборот введено 1 325 105 упаковок лекарственных препаратов с МНН "метилпреднизолон", в том числе ИВЕПРЕД (Сан Фармасьютикал Медикеа Лтд. Индия - 71 180 упаковок), Медрол (Пфайзер Италия С.р.Л., Италия - 92 828 упаковок), Метипред (Орион Корпорейшн, Финляндия - 1 121 557 упаковок), Метипред Орион (Орион Корпорейшн, Финляндия - 39 540 упаковок), информирует пресс-служба Минздрава.

В настоящее время в гражданском обороте находится 4 879 264 упаковки препаратов метилпреднизолона, отмечается в сообщении.

"Эти препараты находятся в аптечной сети, лечебных учреждениях и на складах дистрибьютеров и производителей. При этом совокупное потребление этих препаратов (в том числе в лечебных учреждениях и аптечной сети) за 2021 год составило 3 045 176 упаковок", - подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что поставки препаратов метилпреднизолона продолжаются, очередные серии препаратов, произведенных в Италии, Финляндии и Индии, введены в гражданский оборот в середине марта.

"Временное выпадение отдельных препаратов из ассортимента аптечных организаций связано с необоснованным ажиотажным спросом на лекарства и вызванными им проблемами внутренних логистических цепочек дистрибьютеров и аптечных сетей. В настоящее время наблюдается снижение спроса", - заявили в министерстве.

При этом отмечается, что участники фармрынка прикладывают все усилия к нормализации поставок продукции в аптеки. Ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса сообщества "Врачи.рф" сообщила, что российские врачи в своей практике столкнулись с дефицитом более чем 80 препаратов. В частности, в материале отмечается, что препараты с МНН "метилпреднизолон" не продаются ни под одним брендом.