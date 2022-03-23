Минздрав заявил об отсутствии дефицита жаропонижающих средств для детей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Дефицита жаропонижающих лекарственных средств для детей в форме сиропа в России нет, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Отмечается, что у дистрибьютеров и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа.

По данным Росздравнадзора на 22 марта, в гражданском обороте находятся препараты в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь: "Нурофен для детей" (6 404 743 упаковок), "Ибупрофен АКОС" (152 537 упаковок), "Ибупрофен" (916 077 упаковок), "Детский Панадол" (264 280 упаковок), "Детский Панадол раствор для приема внутрь" (400 672 упаковок), "Парацетамол детский" (623 237 упаковок), "Парацетамол АКОС" (747 892 упаковок), "Парацетамол ЭКО" (18 671 упаковок), "Парацетамол ЭКОлаб" (25 658 упаковок), "Эффералган" (222 874 упаковок).

В министерстве сообщили, что поставки препаратов производителями, в том числе иностранными, продолжаются по графику. "Например, с начала 2022 года в гражданский оборот введено уже 3 339 749 упаковок препарата "Нурофен для детей", - говорится в сообщении.

Ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава РФ и Росздравнадзора, заверили в пресс-службе.