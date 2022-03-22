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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Около 70% россиян поддержали спецоперацию на Украине

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (68%) считают, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было правильным, среди сограждан старше 60 лет такого мнения придерживаются 82% респондентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Отвечая на вопрос о целях специальной военной операции, допускающий не более двух вариантов ответа, 67% респондентов указали на обеспечение безопасности России, разоружение Украины и недопущение размещения на ее территории баз НАТО, отмечают социологи.

По данным ФОМ, 51% участников опроса считают, что речь, прежде всего, идёт о защите Донецкой и Луганской народных республик.

Всероссийский опрос был проведён 11-13 марта 2022 гола среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ в 53 регионах.

Хроника 24 февраля – 22 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ФОМ
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