Почти половина россиян уверена, что уход ряда зарубежных компаний не отразится на их жизни

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (49%) уверен, что уход из России ряда зарубежных компаний не отразится на качестве его жизни, около трети (32%) ждет ухудшений из-за приостановления некоторыми иностранными компаниями своей деятельности в РФ, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

При этом отмечается, что 7% сограждан ожидают сильных ухудшений, не очень значимых ухудшений ждет каждый четвёртый (25%).

Результаты исследования показывают, что наиболее пессимистичными в этом плане оказались респонденты 18-30 лет - ухудшений качества своей жизни ожидают около половины опрошенных данной возрастной категории (44%).

Среди россиян старше 60 лет доля тех, кто уверен, что уход из страны ряда зарубежных компаний не отразится на качестве их жизни, составляет 60%.

Всероссийский опрос был проведен 11-13 марта 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.