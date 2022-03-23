Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Два землетрясения магнитудой до 4,2 произошли у берегов Камчатки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясения магнитудой 4,2 и 3,8, произошедшие у восточных берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Наиболее сильное из сейсмических событий произошло в 3:08 среды по местному времени (18:08 вторника мск). Его эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 122 км юго-восточнее райцентра Мильково. Очаг залегал на глубине 117 км под морским дном.

Спустя пять с половиной часов землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Камчатском заливе. Его эпицентр находился в 72 км южнее районного центра Усть-Камчатск.

В главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что эти сейсмособытия в населенных пунктах не ощущались.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

Камчатка МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Камчатка с начала года экспортировала почти 16 тонн рыбной продукции

Камчатка с начала года экспортировала почти 16 тонн рыбной продукции

Зеленский сообщил, что переговоры с Россией "шаг за шагом идут вперед"

Песков заявил о возможном применении ядерного оружия Россией в случае угрозы существованию страны

Bloomberg сообщил о начале перевода компанией Google своих сотрудников из РФ

Bloomberg сообщил о начале перевода компанией Google своих сотрудников из РФ

Что произошло за день: вторник, 22 марта

СК возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова

"Новая газета" получила предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки

"Новая газета" получила предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки

"Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба"

"Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Полиция отпустила задержанных ранее адвокатов Навального

Полиция отпустила задержанных ранее адвокатов Навального

Адвокаты Навального задержаны у колонии после оглашения приговора

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код