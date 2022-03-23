Два землетрясения магнитудой до 4,2 произошли у берегов Камчатки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясения магнитудой 4,2 и 3,8, произошедшие у восточных берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Наиболее сильное из сейсмических событий произошло в 3:08 среды по местному времени (18:08 вторника мск). Его эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 122 км юго-восточнее райцентра Мильково. Очаг залегал на глубине 117 км под морским дном.

Спустя пять с половиной часов землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Камчатском заливе. Его эпицентр находился в 72 км южнее районного центра Усть-Камчатск.

В главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что эти сейсмособытия в населенных пунктах не ощущались.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.