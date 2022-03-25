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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:12

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у Командорских островов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2, произошедшее в акватории Тихого океана возле Командорских островов, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в ночь на пятницу по местному времени. Его эпицентр находился в 42 км западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга (Алеутский округ Камчатского края). Очаг залегал на глубине 39 км.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась", - сказали в МЧС.

В свою очередь, в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Ногликском районе на севере Сахалина утром в пятницу.

"Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в 08:52 местного времени (00:52 мск) с эпицентром в 26 км от села Венское на глубине 5 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поселке Ноглики (райцентр) ощутили сейсмической событие силой до трех-четырех баллов. Никто не пострадал.

Командорские острова Камчатский край
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