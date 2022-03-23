Один пострадавший остается в больнице после инцидента на "Листвяжной" в Кузбассе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Медики отпустили домой 11 из 12 горняков, которых накануне госпитализировали после инцидента на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщает в среду пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 12:00 (08:00 мск) 23 марта 11 сотрудников шахты "Листвяжная" после комплексного медицинского обследования были отправлены домой. На данный момент под наблюдением специалистов остается пациент в состоянии легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Накануне 12 горняков на шахте "Листвяжная" почувствовали недомогание, их доставили в Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров (Ленинск-Кузнецкий). Всего было эвакуировано 142 человека.

Прокуратура региона по факту инцидента начала проверку.

Осенью 2021 года в результате взрыва на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек.