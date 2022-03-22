Чиновники сообщили о госпитализации 12 выведенных из "Листвяжной" шахтеров

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - После эвакуации рабочих из шахты "Листвяжная" в больницу попали 12 человек, их доставили в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области. Это данные на 12:20 (08:20 по Москве).

По данным чиновников, на момент эвакуации у всех шахтеров было состояние легкой степени тяжести.

Врачи всесторонне обследуют пострадавших. В город уже прибыли токсикологи.

Ранее разные источники говорили о том, что госпитализированы десять человек, что у троих - легкое отравление и что медицинская помощь потребовалась семерым.

Всего из шахты вывели 142 человека. Эвакуацию начали после того, как некоторые горняки пожаловались на плохое самочувствие. В шахте осталось четверо рабочих, занятых откачкой воды, уточнили "Интерфаксу" в министерстве угольной промышленности Кузбасса.

В прокуратуре региона сообщили, что "на одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа". По факту уже идет прокурорская проверка.