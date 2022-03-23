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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:11

Семья из четырех человек найдена убитой в Нижнем Новгороде

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту убийства семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде, сообщает надзорное ведомство в среду.

"По предварительной информации, 23 марта в квартире многоэтажного дома на улице Минина в Нижнем Новгороде обнаружены тела семьи из четырех человек, в том числе несовершеннолетнего ребёнка, с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.

Ход и результаты процессуальной проверки взяты прокурором области Андреем Травкиным на личный контроль.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу" об обнаружении тел четырех человек - двух взрослых и двух детей - без признаков жизни в квартире в Нижнем Новгороде.

Нижний Новгород
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